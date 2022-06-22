Торговые сигналы Форекс без обмана
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Результаты последних 10 трейдов
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|Актив
|Тип
|Время входа
|Цена входа
|Время выхода
|Результат
|GOLD
|SELL
|2022-06-22 16:00:20
|1844.43000
|2022-06-22 17:05:20
|802
|USDCHF
|BUY
|2022-06-22 09:21:52
|0.88800
|2022-06-22 16:58:22
|192
|USDCHF
|BUY
|2022-06-22 12:09:38
|0.88700
|2022-06-22 16:56:24
|241
|USDJPY
|BUY
|2022-06-21 19:00:55
|103.64600
|2022-06-22 16:51:14
|201
|EURUSD
|SELL
|2022-06-21 19:52:03
|1.21700
|2022-06-22 16:01:38
|564
|EURUSD
|SELL
|2022-06-21 18:05:24
|1.21400
|2022-06-22 16:01:35
|278
|GOLD
|SELL
|2022-06-21 16:00:03
|1844.07000
|2022-06-22 15:50:40
|688
|GOLD
|SELL
|2022-06-21 20:00:03
|1855.79000
|2022-06-22 15:45:12
|1465
|GOLD
|SELL
|2022-06-22 15:35:08
|1849.64000
|2022-06-22 15:42:48
|440
|GBPUSD
|SELL
|2022-06-22 09:35:29
|1.36500
|2022-06-22 14:31:50
|362
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Результат может зависеть от личных навыков трейдера
Наиболее часто задаваемые вопросы
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check_circle СКОЛЬКО Я СМОГУ ЗАРАБОТАТЬ,ИСПОЛЬЗУЯ ВАШ СЕРВИС?Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами позиций. Основываясь на статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 400-700 пунктов. Это значит, что открывая каждый раз позицию по 0.1 стандартного лота (Форекс сигналы), Вы сможете заработать более 400-700 долларов за месяц. Такой объем оптимален для трейдеров с депозитом до 1000 долларов и кредитного плеча 1:200 или 1:400.
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check_circleКАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИГНАЛАМИ?После завершения регистрации, у Вас будет логин и пароль для доступа к торговому терминалу, где будут видны в реальном времени все наши сигналы по основным валютным парам. К тому же, на указанную при регистрации почту Вы получите бонусные материалы.
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check_circleПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС?Торговля на Форекс привлекательная для новичков тем, что не требует большого капитала, позволяет использовать популярный терминал Метатрейдер 4, для которого разработано масса советников и индикаторов, а также есть возможность практиковаться на демо-счете без рисков.
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check_circleСКОЛЬКО СИГНАЛОВ Я ПОЛУЧУ?Торговые сигналы выходят каждый день, кроме субботы и воскресенья. Количество сигналов варьируется в зависимости от насыщенности торговой сессии экономическими новостями и событиями, и составляет обычно 10-30 в сутки.
Отзывы
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Я недавно решил попробовать торговлю на Форекс. Самостоятельно получалось плохо, чаще всего открывал позиции в неправильную сторону. С сигналами стало намного проще, теперь имею 70% прибыльных сделок. А если бы точно следовал рекомендациям, то было бы еще больше.
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Вполне годный сервис. Помимо точность сделок радует наличие звуковых уведомлений, что в телефоне, что на компе, так что сигнал не пропустишь. Сделки как правило длинные, так что всегда есть время для входа, часто даже по цене лучше чем в сигнале. Можно смело пользоваться.
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Хороший дополнительный заработок, если не охота самому разбираться в тонкостях валютной торговли. Я просто открыл счет у брокера, установил терминал Метатрейдер на телефон, и периодически открываю сделки по сигналам. В месяц набегает вполне неплохая сумма дополнительного дохода. Уж точно лучше чем в банке на депозите под 3% годовых держать, когда инфляция не меньше 10%.
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Раньше слышала, что можно зарабатывать на Форексе, но самой всегда было не до этого, работа и семья все время отнимают. А с сигналами торговать удобно, времени уходит буквально минут 10 в день. А сумма за месяц набегает вполне даже приличная, считай вторая зарплата.