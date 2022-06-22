Торговые сигналы Форекс без обмана

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Результаты последних 10 трейдов

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Актив Тип Время входа Цена входа Время выхода Результат
GOLD SELL 2022-06-22 16:00:20 1844.43000 2022-06-22 17:05:20 802
USDCHF BUY 2022-06-22 09:21:52 0.88800 2022-06-22 16:58:22 192
USDCHF BUY 2022-06-22 12:09:38 0.88700 2022-06-22 16:56:24 241
USDJPY BUY 2022-06-21 19:00:55 103.64600 2022-06-22 16:51:14 201
EURUSD SELL 2022-06-21 19:52:03 1.21700 2022-06-22 16:01:38 564
EURUSD SELL 2022-06-21 18:05:24 1.21400 2022-06-22 16:01:35 278
GOLD SELL 2022-06-21 16:00:03 1844.07000 2022-06-22 15:50:40 688
GOLD SELL 2022-06-21 20:00:03 1855.79000 2022-06-22 15:45:12 1465
GOLD SELL 2022-06-22 15:35:08 1849.64000 2022-06-22 15:42:48 440
GBPUSD SELL 2022-06-22 09:35:29 1.36500 2022-06-22 14:31:50 362

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Результат может зависеть от личных навыков трейдера

FAQ

Наиболее часто задаваемые вопросы


  • check_circle СКОЛЬКО Я СМОГУ ЗАРАБОТАТЬ,ИСПОЛЬЗУЯ ВАШ СЕРВИС?
    Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами позиций. Основываясь на статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 400-700 пунктов. Это значит, что открывая каждый раз позицию по 0.1 стандартного лота (Форекс сигналы), Вы сможете заработать более 400-700 долларов за месяц. Такой объем оптимален для трейдеров с депозитом до 1000 долларов и кредитного плеча 1:200 или 1:400.
  • check_circleКАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИГНАЛАМИ?
    После завершения регистрации, у Вас будет логин и пароль для доступа к торговому терминалу, где будут видны в реальном времени все наши сигналы по основным валютным парам. К тому же, на указанную при регистрации почту Вы получите бонусные материалы.
  • check_circleПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС?
    Торговля на Форекс привлекательная для новичков тем, что не требует большого капитала, позволяет использовать популярный терминал Метатрейдер 4, для которого разработано масса советников и индикаторов, а также есть возможность практиковаться на демо-счете без рисков.
  • check_circleСКОЛЬКО СИГНАЛОВ Я ПОЛУЧУ?
    Торговые сигналы выходят каждый день, кроме субботы и воскресенья. Количество сигналов варьируется в зависимости от насыщенности торговой сессии экономическими новостями и событиями, и составляет обычно 10-30 в сутки.

Отзывы

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Я недавно решил попробовать торговлю на Форекс. Самостоятельно получалось плохо, чаще всего открывал позиции в неправильную сторону. С сигналами стало намного проще, теперь имею 70% прибыльных сделок. А если бы точно следовал рекомендациям, то было бы еще больше.

Photo Олег (Форекс новичек)

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Вполне годный сервис. Помимо точность сделок радует наличие звуковых уведомлений, что в телефоне, что на компе, так что сигнал не пропустишь. Сделки как правило длинные, так что всегда есть время для входа, часто даже по цене лучше чем в сигнале. Можно смело пользоваться.

Photo Илья (Форекс трейдер)

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Хороший дополнительный заработок, если не охота самому разбираться в тонкостях валютной торговли. Я просто открыл счет у брокера, установил терминал Метатрейдер на телефон, и периодически открываю сделки по сигналам. В месяц набегает вполне неплохая сумма дополнительного дохода. Уж точно лучше чем в банке на депозите под 3% годовых держать, когда инфляция не меньше 10%.

Photo Дмитрий (не трейдер)

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Раньше слышала, что можно зарабатывать на Форексе, но самой всегда было не до этого, работа и семья все время отнимают. А с сигналами торговать удобно, времени уходит буквально минут 10 в день. А сумма за месяц набегает вполне даже приличная, считай вторая зарплата.

Photo Марина (офисный работник и мать)

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