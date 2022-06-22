Отзывы

format_quote Я недавно решил попробовать торговлю на Форекс. Самостоятельно получалось плохо, чаще всего открывал позиции в неправильную сторону. С сигналами стало намного проще, теперь имею 70% прибыльных сделок. А если бы точно следовал рекомендациям, то было бы еще больше. Олег (Форекс новичек) (Форекс новичек)

format_quote Вполне годный сервис. Помимо точность сделок радует наличие звуковых уведомлений, что в телефоне, что на компе, так что сигнал не пропустишь. Сделки как правило длинные, так что всегда есть время для входа, часто даже по цене лучше чем в сигнале. Можно смело пользоваться. Илья (Форекс трейдер) (Форекс трейдер)

format_quote Хороший дополнительный заработок, если не охота самому разбираться в тонкостях валютной торговли. Я просто открыл счет у брокера, установил терминал Метатрейдер на телефон, и периодически открываю сделки по сигналам. В месяц набегает вполне неплохая сумма дополнительного дохода. Уж точно лучше чем в банке на депозите под 3% годовых держать, когда инфляция не меньше 10%. Дмитрий (не трейдер) (не трейдер)